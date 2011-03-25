24 тонны грузинской лаврушки застряли в Крыму

Сотрудники пограничной и таможенной служб задержали в Керчи грузовой автомобиль «Мерседес», перевозивший из Грузии в Беларусь 24 тонны сухого лаврового листа, стоимость которого по документам была занижена на 15,6 тыс. долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы Украины.

«Во время осмотра кабины грузовика обнаружен комплект документов на товар, где его стоимость была 27 600 долларов, в то же время водитель документально заявил сумму в 12 тысяч долларов», - говорится в пресс-релизе.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил на шофера - гражданина Грузии.

Судьбу автомобиля и груза решит суд.