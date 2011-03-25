Турист замерз в горах Крыма

Турист из Кривого Рога погиб из-за переохлаждения, застряв во время спуска с вершины водопада Учан-Су в горах на южном берегу Крыма. Инцидент произошел 24 марта, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МЧС.

Семеро туристов осуществляли спуск. «Первым начал спускаться 38-летний руководитель группы. Не рассчитав длину верёвки, погодные условия и сложность местности, мужчина застрял на середине спуска, получил сильное переохлаждение, вследствие чего погиб», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники горно-поискового спасательного отряда сняли тело погибшего со склона.

Учан-Су - самый высокий водопад Украины. Находится на высоте 390 метров над уровнем моря на склоне горы Ай-Петри.