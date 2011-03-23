Янукович потерял около трети сторонников - опрос

Социологи отмечают тенденцию к снижению уровней поддержки президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и вице-премьер-министра - министра социальной политики, лидера партии "Сильная Украина" Сергея ТИГИПКО, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-14 марта.

Если бы выборы президента проходили в марте 2011 года, 26% опрошенных (из тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за нынешнего главу государства ЯНУКОВИЧА, 20,3% - за лидера партии “Батьківщина” Юлию ТИМОШЕНКО, 11,2% - за председателя “Фронта Змін" Арсения ЯЦЕНЮКА, 6,4% - за руководителя “Сильной Украины” ТИГИПКО, 4,2% - за председателя ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА, 3,5% - за руководителя КПУ Петра СИМОНЕНКО, по 2,8% - за лидера “УДАРА” Виталия КЛИЧКО и председателя “Гражданской позиции” Анатолия ГРИЦЕНКО, 1,7% - за почетного председателя партии “Наша Украина” Виктора ЮЩЕНКО, 1,2% - за лидера Народной партии Владимира ЛИТВИНА.

Других кандидатов поддержали бы 2,6% избирателей, не поддержали бы никого («против всех») -8,8%, не определились с выбором - 8,5%.

Если бы выборы президента Украины проходили в марте, 32% опрошенных однозначно приняли бы в них участие, еще 37%, скорее, приняли бы участие.

При этом социологи отмечают тенденцию к продолжению падения поддержки ЯНУКОВИЧА (с 32% в декабре прошлого года до 26% в марте этого года) и Партии регионов (с 30 до 26%).С момента президентских выборов ЯНУКОВИЧ потерял до трети сторонников, или около 10% рейтинга, а если сравнивать с пиком поддержки, который фиксировался в марте-июне 2010 года, - почти половину, или около 20% рейтинга. Наибольшие электоральные потери ЯНУКОВИЧ понес в Центре, на Севере, а также на Юге Украины.

Также исследование показало, что по сравнению с декабрем прошлого года, позиции ТИМОШЕНКО и “Батьківщини” почти не изменились - их поддерживают около 20% избирателей. В региональном разрезе ТИМОШЕНКО прибавила лишь на Западе. С марта прошлого года рейтинг ТИМОШЕНКО снизился с 24 до 20%.

Кроме того, социологи отмечают незначительный рост поддержки ЯЦЕНЮКА (с 8% в декабре прошлого года до 11% в марте этого года) и “Фронта Змін” (с 7 до 9%). Больше всего лидера “Фронта Змін” поддерживают на Западе, Севере и в Центре, а также усилилась поддержка на Юге страны.

В то же время, уровень поддержки ТИГИПКО и “Сильной Украины” продолжает уменьшаться, а за год его рейтинг упал вдвое. Так, в марте-июне прошлого года рейтинг ТИГИПКО составлял около 13%, в октябре - 10%, в декабре - 8%, в марте этого года - 6%.

Кроме того, по данным социологов, рейтинг ВО “Свобода” на протяжении последних четырех месяцев стабильно держится на уровне 6%, а за год он увеличился в три раза.

Незначительные тенденции к улучшению демонстрирует также рейтинг Коммунистической партии, который за год возрос до 5%.

Близки к преодолению трехпроцентного барьера партия “УДАР” КЛИЧКО и “Гражданская позиция” ГРИЦЕНКО, которых поддерживают по 2% избирателей. Рейтинги лидеров этих партий выше - по 3%.

Кроме того, по данным исследования, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в марте 2011 года, то 29% опрошенных однозначно приняли бы в них участие, еще 36%, скорее, приняли бы участие.

Наиболее мобилизованными являются избиратели ВО “Свобода”, партии “Гражданская позиция” и КПУ. Наименее - партий “Сильная Украина” и “УДАР”. Почти половина из опрошенных, которые не поддерживают ни одной партии ("против всех") или не определились с выбором, не намерены принимать участия в выборах.

Согласно результатам исследования, если бы выборы в Верховную Раду проходили в марте 2011 года, 26,2% опрошенных (из тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 19,7% - за партию “Батьківщина”, 9,3% - за “Фронт Змін”, 6% - за “Свободу”, 5,6% - за “Сильную Украину”, 4,6% - за Коммунистическую партию.

Еще по 1,9% избирателей поддержали бы “Гражданскую позицию” и “УДАР”, 1,3% - Народную партию, 1,2% - “Нашу Украину”. Другие партии поддержали бы 4,3% избирателей, не поддержали бы ни одну из партий - 10,4%, не определились с выбором - 7,6%.

"Рейтинг" провел исследование среди населения Украины в возрасте старше 18 лет методом личного формализованного интервью согласно опроснику (face to face). Выборочная совокупность - 2 тысячи респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5% - не более 1%.