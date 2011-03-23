Севастополь закончит топить в день дурака

Отопительный сезон 2010-2011 года завершится в Севастополе 1 апреля, сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Севтеплоэнерго».

Проект соответствующего распоряжения направлен в Севастопольскую государственную администрацию.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №151 от 17 февраля 2010 года, отопительный сезон может быть завершен, если в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов и более.

По прогнозам синоптиков, с 24 марта начнется потепление, поэтому 31 марта будет последним днем отопительного сезона 2010-2011 годов.

Со ссылкой на главного инженера «Севтеплоэнерго» Виктора СИВАЧЕНКО пресс-служба также сообщила, что в городских больницах, детских домах, доме ребенка, гериатрическом доме-интернате будут осуществляться протопки помещений.

На балансе «Севтеплоэнерго» находится 97 теплоисточников, от которых осуществляется отопление, 53 теплопункта, 557 км сетей в двухтрубном исчислении. Предприятие осуществляет отопление более 3 тыс. домов, горячая вода подается в 1200 домов.