Порт Севастополя ввел систему автоидентификации судов

Севастопольский морпорт ввел систему автоматической идентификации судов (АІС) для улучшения безопасности движения, сообщила в среду пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Система введена для усовершенствования контроля за движением судов, а также предотвращения аварийных ситуаций и определения координат судна, которое попало в аварию.

Радиус действия системы наблюдения составляет около 10-12 миль.

В ближайшее время планируется получить дополнительные данные от приемников АIС, расположенных на побережье Крыма, что позволит службам порта отслеживать всю свою зону ответственности за безопасность мореплавания и открытую часть моря до 40-70 миль.

АIС, или автоматизированная идентификационная система, предназначена для идентификации судов и их данных (название, габариты, курс, скорость) в международном диапазоне радиосвязи, выделенном для морской службы движения.