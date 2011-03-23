Экс-спикер Крыма будет томиться в СИЗО еще два месяца

Центральный районный суд Симферополя в среду продлил до 21 мая срок содержания под стражей обвиняемого в незаконных операциях с землей бывшего председателя Верховного совета Крыма, а ныне депутата крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО.

«Продлены сроки следствия до 21 мая, и на этот же срок продлен срок содержания под стражей», - сказала журналистам его адвокат Алла КОШЕНКО.

Обвиняемый на заседании суда не присутствовал из-за состояния здоровья.

Адвокаты ГРИЦЕНКО считают, что он не может оказывать влияния на свидетелей, поэтому просили суд избрать для их подзащитного меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, - отпустить под подписку о невыезде либо под денежный залог.

Защита экс-спикера намерена в ближайшие дни оспорить в апелляционном суде постановление о продлении ареста.

ГРИЦЕНКО обвиняется в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской райгосадминистрации Крыма в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский» (ущерб оценивается в 23 млн. грн.).

Он также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель на сумму 0,5 млн. грн.

Кроме того, ГРИЦЕНКО инкриминируется злоупотребление служебным положением при начислении материальной помощи, в результате чего интересам государства нанесено 70 тыс. грн. ущерба.

Милиция задержала экс-спикера Крыма по делу военного санатория 24 января. Суд 27 января избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. ГРИЦЕНКО содержится в Симферопольском следственном изоляторе.