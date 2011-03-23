Спикер Крыма - инвесторам: коррупции в автономии нет

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ приглашает инвесторов вкладывать деньги в развитие автономии.

«Крым нуждается в привлечении иностранного капитала», - сказал КОНСТАНТИНОВ в среду в Страсбурге, выступая на заседании Палаты регионов Конгресса региональных и местных властей Совета Европы.

Он заверил присутствующих в том, что иностранные компании смогут работать в Крыму «прозрачно и без коррупции». «Политическая и экономическая обстановка в Украине и Крыму - стабильная», - подчеркнул КОНСТАНТИНОВ.

Главной перспективной отраслью спикер Крыма назвал санаторно-туристическую, отметив, что полуостров намерен сделать свои курорты круглогодичными, в частности, курорты оздоровительного характера.