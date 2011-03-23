Ялта проведет "деловые встречи" в середине весны

Международный инвестиционный форум «Ялтинские деловые встречи» состоится в середине апреля в Ялте, сообщила в среду пресс-служба Совета министров Крыма.

Он будет проходить в рамках заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств.

Заседания совета, на котором будут обсуждаться перспективы экономического сотрудничества между странами-участницами СНГ, запланировано на 15 апреля.

Пленарные заседания и круглые столы «Ялтинских деловых встреч» будут посвящены вопросам повышения инвестиционной привлекательности стран СНГ, укреплению инвестсотрудничества между ними, роли государственных регуляторов в создании Единого экономического пространства, участии украинского капитала в реализации межгосударственных инфраструктурных проектов стран Содружества.

Форум проводятся при поддержке Кабинета министров Украины, исполнительного комитета СНГ и банковской группы «Внешторгбанка».