Центр занятости растратил 1,3 млн гривен госсредств

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования должностными лицами центра занятости Судака 1,3 млн. грн. средств государственного фонда социальной направленности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

"Такая сумма была необоснованно перечислена в начале 2010 года обществу с ограниченной ответственностью в рамках договора о паевом участии в строительстве помещений для учреждения. Как установлено в ходе прокурорской проверки, финансирование за счет средств госфонда было осуществлено незаконно, поскольку вторая сторона не выполнила условий договора", - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по статье "злоупотребление служебным положением" Уголовного кодекса. Проводится досудебное следствие.

По этой же статье квалифицированы действия должностных лиц одного из сельсоветов Бахчисарайского района Крыма, сообщило также надзорное ведомство. Прокурорская проверка, проведенная совместно с подразделениями Службы безопасности Украины, выявила незаконное расходование бюджетных средств в результате фиктивного трудоустройства граждан в аппарат и учреждения сельсовета. Вследствие начисления зарплаты "мертвым душам" местному бюджету причинено более 60 тыс. грн. ущерба.