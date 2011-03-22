В ближайшие выходные Украина переходит на летнее время

В ближайшее воскресенье в 3 часа по киевскому времени на территории Украины осуществится переход на "летнее " время: стрелки часов по всей стране будут переведены на один час вперед.

Практика ежегодного перехода на зимнее и летнее время применяется более чем в ста странах мира.

Напомним, что президент РФ Дмитрий Медведев объявил об отмене в России перехода на зимнее и летнее время. Россияне не будут переводить стрелки часов на час назад уже с осени 2011 года.