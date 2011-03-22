Украина и РФ согласовали документ о предупреждении ЧП на ЧФ

Украина и Россия согласовали текст проекта межправительственного соглашения о взаимодействии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, где расположены объекты Черноморского флота Российской Федерации, сообщил глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ во вторник на брифинге в Киеве.

По его словам, документ согласован в ходе экспертной встречи по военно-политическим аспектам деятельности подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии. Встреча проходила во второй декаде марта в Севастополе.

«Во время заседания стороны постатейно согласовали текст проекта соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», - сказал ДИКУСАРОВ.

По словам главы пресс-службы МИД, стороны договорились начать процедуру внутригосударственного согласования проекта соглашения для его подготовки к подписанию.