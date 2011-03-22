Интернат нагрели на миллион гривен

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту завладения фирмой миллионом гривен бюджетных средств при поставке угля, который оказался некачественным, республиканскому учреждению «Соколинский психоневрологический интернат», сообщила во вторник пресс-служба крымской прокуратуры.

Должностным лицам общества с ограниченной ответственностью, название которого надзорное ведомство не указало, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, если оно совершено в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

«На счета ООО поступила миллионная сумма за поставку угля, однако, как было установлено в ходе прокурорской проверки, перечисление осуществлено необоснованно, поскольку отопительный материал не соответствовал стандартам и техническим условиях, то есть был некачественным», - говорится в пресс-релизе.

Ведется следствие.