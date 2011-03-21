Янукович отправил в Ливию десантный корабль с морпехами на борту

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об эвакуации украинских граждан из Ливии.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны "О гуманитарной миссии Украины в связи с ситуацией в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии".

В частности, Министерству обороны поручено эвакуировать украинцев из Ливии с использованием большого десантного корабля "Константин Ольшанский".

"Осуществляется пополнение корабля горюче-смазочными материалами и продовольствием. Для обеспечения мероприятий по безопасности и охране граждан Украины, кроме экипажа корабля, на борту "Константина Ольшанского" будет находиться подразделение морской пехоты со штатным оружием", - сообщила пресс-служба Минобороны.

Группа офицеров штаба украинского военного флота во главе с начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС Украины контр-адмиралом Юрием ИЛЬИНЫМ во вторник проверит готовность корабля к выходу в море.

"Выход в море состоится сразу после поступления команды", - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Совет безопасности ООН 18 марта одобрил резолюцию, которая предусматривает введение бесполетных зон над Ливией, и принятие всех необходимых мер для защиты мирных граждан от сил ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ. Украина поддерживает резолюцию Совбеза ООН относительно Ливии.

Международная коалиция, в которую вошли США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и другие страны, в ночь на 20 марта начала операцию "Одиссея. Рассвет".

Ливия готовится к длительной войне с иностранными агрессорами, в которой не будет границ, заявил КАДДАФИ в обращении к народу.