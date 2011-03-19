Крым должен принимать туристов так, чтобы они захотели вернуться

Крым должен не только рекламировать отдых в регионе, но и обеспечить туристам высокий уровень сервиса, чтобы они захотели снова побывать на полуострове, заявил председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ, сообщила в субботу пресс-служба крымского правительства.

«Главное, чтобы те, кто приедет в Крым отдыхать, захотели приехать сюда еще раз. Для этого качество предоставляемых услуг должно соответствовать цене. Организовать такое соответствие - самая главная задача власти накануне курортного сезона. Если говорить о ресторанах, многие продукты мы можем и должны производить здесь, на территории республики - это позволит сбалансировать цены», - сказал ДЖАРТЫ.

По его словам, чтобы привести цены в соответствие с уровнем сервиса, власть автономии будет использовать «стимулирование и контроль». «Стимулирование - это первично, хотя налоговая служба и прокуратура будут следить за работой всех учреждений и организаций рекреационной сферы. Нужно, чтобы цена соответствовала качеству и позволяла Крыму конкурировать с другими курортами», - подчеркнул ДЖАРТЫ.

Глава крымского правительства отметил, что повысить уровень туристического сервиса поможет, в частности, обучение персонала гостиниц и ресторанов.

Среди других важнейших задач, связанных с проведением турсезона, руководитель правительства Крыма отметил необходимость повышения поступлений в бюджет от предприятий рекреационной сферы. «Курортный сезон должен наполнять доходную часть бюджетов всех уровней, в первую очередь - местных, чтобы у органов власти была возможность реинвестировать эти деньги в повышение качества отдыха», - сказал ДЖАРТЫ.