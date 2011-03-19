Джарты уверяет, что прекратил дерибан крымской земли

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает, что крымскому руководству за год работы удалось прекратить нарушения закона в сфере распределения земли в регионе, сообщила в субботу пресс-служба крымского правительства.

«Мы прекратили разбазаривание земель, прекратили ту вакханалию, которая складывалась годами, особенно в последние пять лет. Раздача земель, воровство - называть это явление можно по-разному, но теперь его нет. Отчуждение особо ценных территорий осталось в прошлом», - сказал ДЖАРТЫ.

Он считает главным шагом к наведению порядка в земельной сфере внедрение механизма продажи земельных участков через аукционы.

«Важно, что органы власти сами определяют, какой объект нужно построить на том или ином участке, и только потом земля выставляется на торги», - сказал председатель Совмина, отметив, что это дает возможность рационально развивать населенные пункты Крыма.

«Одновременно мы требуем от руководства городов и районов разрабатывать генеральные планы развития, оказываем помощь в этой работе», - сказал ДЖАРТЫ.

Совет министров Крыма в 2010 году отменил ряд незаконных решений органов власти разных уровней, в результате которых частным фирмам и физлицам были выделены более тысячи гектаров земли, в основном, в прибрежных регионах Крыма. Межведомственная комиссия по вопросам соблюдения земельного законодательства, созданная Совмином, направила информацию о случаях нарушения закона в правоохранительные и надзорные органы.

На этой неделе исполнился год нахождения представителей Партии регионов Василия ДЖАРТЫ и Владимира КОНСТАНТИНОВА на постах премьера и спикера Крыма.