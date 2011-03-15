МЧС эвакуирует людей из здания симферопольского вокзала

Командно-штабные учения специализированных служб гражданской защиты пройдут на вокзале станции "Симферополь" в среду, 16 марта, на расписании движения поездов они не отразятся, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"По легенде учений будет осуществляться эвакуация людей и ликвидация пожара, возникшего в здании вокзала в результате землетрясения", - говорится в пресс-релизе.

Главная цель проводимых в преддверии курортного сезона учений - отработка действий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, предотвращение гибели и травматизма людей.

В них примут участие 150 человек личного состава и 25 единиц спецтехники МЧС, пожарный и ремонтно-восстановительный поезда Приднепровской железной дороги, сотрудники милиции, медики, работники "Крымэнерго" и общепита.