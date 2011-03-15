Крым и его облигации получили кредитный рейтинг uaBBB+

Рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило Автономной республике Крым и именным процентным облигациям региона на сумму 400 млн. грн. (серий А, В, С) кредитный рейтинг на уровне uaВВВ+ с прогнозом «стабильный», сообщила пресс-служба крымского правительства.

Для проведения кредитно-рейтингового анализа использовались материалы, предоставленные Министерством финансов Крыма, в том числе годовая финансовая отчетность за 2008-2010 годы, плановые показатели на 2011-2016 годы, другая внутренняя информация, а также информация из открытых источников. IBI-Rating считает ее достоверной.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «-» или «+» - промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий.

Прогноз рейтинга «стабильный» указывает, что изменение рейтинга на протяжении года маловероятно.

«Определенный кредитный рейтинг отражает: выгодное экономико-географическое положение полуострова, обеспечивающее ему предпосылки для эффективного развития как крупного международного экономического и туристического центра юга Украины, отсутствие прямого долга и его умеренный рост в будущем, отсутствие зависимости бюджета от заимствований с единого казначейского счета, консолидацию местных ветвей власти и отнесение Крыма к приоритетным регионам центральным правительством», - говорится в пресс-релизе.

В то же время, во внимание были приняты высокая зависимость доходов бюджета АРК от одного плательщика (42% в доходах общего фонда без учета трансфертов); необходимость значительных капитальных инвестиций в развитие местной инфраструктуры; ограниченность ресурсной базы автономии (земля и недвижимость) и более низкий, чем в среднем по стране, ряд показателей социально-экономического развития.

Кредитные рейтинги могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае существенного роста доходной части бюджета, передачи в собственность Крыма дополнительных активов (недвижимости).

Снижение кредитных рейтингов возможно, если будет зафиксировано ухудшение наполнения доходной части бюджета, снижение ликвидности, чрезмерное увеличение долговой нагрузки или ограничение доступа к рынку заимствований для муниципальных образований.

Крымский парламент в декабре 2010 года принял бюджет региона на 2011 год с доходами 4,188 млн. и расходами 4,588 млн. грн. Дефицит - это планируемый заем. Совмин Крыма планировал выпустить облигации внутреннего займа на 400 млн. грн. еще в 2010 году, но получил отказ Минфина Украины из-за требования МВФ избежать наращивания долга муниципалитетами. У Совмина есть ряд предложений, одно из них - строительство элеваторов.

Национальное рейтинговое агентство IBI-Rating работает на отечественном рынке с 2005 года. Статус уполномоченного получило в апреле 2010 года. За период работы присвоило более 200 рейтингов.