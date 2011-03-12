Экономический совет СНГ позаседает в середине апреля в Ялте

Заседание экономического совета Содружества Независимых государств, на котором будут обсуждаться перспективы экономического сотрудничества между странами-участницами СНГ, запланировано на 15 апреля в Ялте, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Параллельно с экономическим советом состоится Форум государств-участников СНГ, целью которого, в частности, является «предоставление дополнительных импульсов для экономического взаимодействия» стран Содружества.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с исполнительным секретарем СНГ Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ в феврале сообщил, что украинская сторона готовит инвестиционные проекты для рассмотрения на форуме в Ялте.