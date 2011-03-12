Украина вернула термин "Великая Отечественная война" в учебники

Новый учебник истории для 11-го класса будет введен с 1 сентября 2011 года, сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК в интервью газете "Сегодня".

"С 1 сентября будет новый учебник для 11-го класса, который был написан разными авторами", - сказал министр.

По его словам, учебники по истории, в том числе и для 5 и 10 классов, проходили "очень жесткую экспертизу в Академии наук и в педагогических коллективах университетов". "На сегодняшний день, мне кажется, что эти учебники достаточно объективны", - заявил ТАБАЧНИК.

Министр подчеркнул, что в учебниках истории "термин "Великая Отечественная война" всюду восстановлен". "По ОУН-УПА речь тоже идет, но картина объективная. Было советское партизанское движение, сколько там участвовало людей, и какие потери оно нанесло гитлеровцам. И было националистическое партизанское движение, сколько в нем участвовало людей, и какие оно нанесло потери гитлеровцам", - сказал ТАБАЧНИК. В то же время, по его словам, о том, "какие потери нанесло советским войскам - об этом вряд ли будет в учебнике".

На вопрос "Актуальна ли сейчас тема совместных учебников по истории с Россией и Польшей?", министр ответил: "Учебников пока вряд ли. А вот пособий для учителей - да".

По его словам, необходимо "попытаться создать объективную картину, дать учителям разные точки зрения". "Это взрослые люди с высшим образованием, которые не должны относиться к соседям со злобой и ненавистью. Они должны толерантно и с пониманием излагать свой учебный материал. По крайней мере, его не фальсифицировать и не передергивать", - добавил ТАБАЧНИК.