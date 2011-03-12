Установлена верхняя граница ценового коридора на бензин А-95
Поясняет Юрий Бойко
|Юрий Бойко
Такое решение было принято 11 марта на совещании группы, которое проводилось по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.
Министр Юрий БОЙКО заявил, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов требует от всех участников взвешенного подхода к ценообразованию на топливо.
«Бывают у государства сложные времена, сегодня наступил момент, когда нельзя использовать ситуацию с мировым ростом цен на нефть для того, чтобы получать сверхприбыли, зарабатывая на гражданах Украины», – сказал он.
Ранее максимальный рекомендуемый предел розничной цены на А-95 и дизтопливо составлял 8,76 грн./л и 8,33 грн./л соответственно.
Участники рынка отмечают, что в настоящее время оправданная средняя цена бензина А-95 в рознице с учетом повышенного с 1 января 2011 года акцизного сбора должна составлять уже около 10,2 грн./л, дизельного топлива – 9,5 грн./л. В случае введения пошлин на импорт топлива, по оценкам экспертов, бензин подорожает еще на 1,3 грн./л, дизельное топливо – на 0,8 грн./л.
АЗАРОВ заявил, что допускает возможность закрытия автозаправочных станций в случае необоснованного повышения ими цен на топливо.