"Волынское братство" взяло шефство над корветом "Луцк"

Крымская организация молодежной общественной организации "Волынское братство" взяла шефство над противолодочным корветом "Луцк", сообщила пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

Председатель республиканской организации "Волынского братства" Иван ФРОЛОВ и командир корвета капитан 3-го ранга Сергей КРЫЛОВ подписали на борту корабля соглашение о шефских отношениях.

С благословения митрополита Луцкого и Волынского НИФОНТА протоиерей АЛЕКСАНДР освятил корвет и передал членам экипажа иконы Пресвятой Богородицы, а луцкая делегация - спонсорскую помощь.

ФРОЛОВ на днях встретился с командующим Военно-морскими силами Украины адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ. Тот одобрил начатые шефские отношения "Волынского братства" и экипажа корвета и просил передать руководителям всех уровней на Волыни просьбу активизировать шефские мероприятия, поскольку украинский флот нуждается в помощи.

Адмирал сообщил также, что в 2011 году запланировано участие корвета "Луцк" в международных учениях.