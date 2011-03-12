Шельфовых месторождений Украине хватит на много лет - "Нефтегаз"

Запасы углеводородов на шельфе Черного моря могут на много лет обеспечить потребности Украины, заявил глава правления НАК "Нефтегаз Украина" Евгений БАКУЛИН

"Кроме суши, мы также планируем увеличить перспективу разработки и исследования шельфа Черного моря. Предварительные исследования, которые сегодня есть, показывают, что там действительно серьезные запасы, которые на много лет могут обеспечить потребности нашей страны", - сказал он на брифинге в Харькове 11 марта.

Говоря о добыче газа на суше, БАКУЛИН отметил, что "Нефтегаз" будет внедрять новые технологии добычи газа на истощенных месторождениях, а также планирует разведывать новые месторождения, в том числе и нетрадиционные.

"Планируется разведка новых месторождений, как традиционного использования газа, так и нетрадиционных методов: сланцевых газов, шахтного метана", - сказал глава НАКа.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности считает, что привлечение международных нефтегазовых компаний и новейших технологий является необходимым и приоритетным условием разработки крупных месторождений углеводородов в Украине.

Для их минимизации риско во время разработки крупных месторождений в мире привлекаются транснациональные нефтегазовые компании, которые имеют необходимые технологии и возможности привлечения больших финансовых займов. В Украине речь идет о необходимости привлечения компаний, которые имеют технологии разработки глубоководных месторождений (черноморский шельф) и добычи нетрадиционных видов газа (сланцевый и шахтный метан).

Кабинет министров Украины ранее дал согласие на заключение договорао совместной деятельности между государственным акционерным обществом "Черноморнефтегаз" и российской компанией "Лукойл" по разведке и добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря.