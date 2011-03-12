Шельфовых месторождений Украине хватит на много лет - "Нефтегаз"
А на суше - месторождения истощены
Запасы углеводородов на шельфе Черного моря могут на много лет обеспечить потребности Украины, заявил глава правления НАК "Нефтегаз Украина" Евгений БАКУЛИН
"Кроме суши, мы также планируем увеличить перспективу разработки и исследования шельфа Черного моря. Предварительные исследования, которые сегодня есть, показывают, что там действительно серьезные запасы, которые на много лет могут обеспечить потребности нашей страны", - сказал он на брифинге в Харькове 11 марта.
Говоря о добыче газа на суше, БАКУЛИН отметил, что "Нефтегаз" будет внедрять новые технологии добычи газа на истощенных месторождениях, а также планирует разведывать новые месторождения, в том числе и нетрадиционные.
"Планируется разведка новых месторождений, как традиционного использования газа, так и нетрадиционных методов: сланцевых газов, шахтного метана", - сказал глава НАКа.
Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности считает, что привлечение международных нефтегазовых компаний и новейших технологий является необходимым и приоритетным условием разработки крупных месторождений углеводородов в Украине.
Для их минимизации риско во время разработки крупных месторождений в мире привлекаются транснациональные нефтегазовые компании, которые имеют необходимые технологии и возможности привлечения больших финансовых займов. В Украине речь идет о необходимости привлечения компаний, которые имеют технологии разработки глубоководных месторождений (черноморский шельф) и добычи нетрадиционных видов газа (сланцевый и шахтный метан).
Кабинет министров Украины ранее дал согласие на заключение договорао совместной деятельности между государственным акционерным обществом "Черноморнефтегаз" и российской компанией "Лукойл" по разведке и добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря.