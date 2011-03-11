Севастополь получил более $800 тысяч от России на развитие

В бюджет города Севастополя «вернулись» 6,5 млн. грн., предусмотренные по линии участия России в социально-экономическом развитии города, поступавшие в первый раз в канун 2011 года, в качестве последнего за 2010 год транша, но которые так и не были освоены, сообщил член постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета, финансов, социально-экономического, инвестиционного развития города и регуляторной политики Сергей ШЕСТОВ.

«Эти деньги были зачислены в городскую казну в самом конце декабря, но из-за невозможности их мгновенного освоения до 31 декабря, буквально перед Новым годом, они были возвращены в государственный бюджет. И вот сегодня мы эти деньги вновь получили. Это 6 миллионов 534 тысячи гривен», - сказал ШЕСТОВ в эфире телеканала «Севастополь» в пятницу.

По словам депутата, эти средства пойдут на социально значимые объекты: газификацию поселка Кача, на котельную в Каче, на обустройство полигона твердых бытовых отходов в Первомайской балке, на резервное электроснабжение горбольницы №1, на школу в бухте Казачьей (в микрорайоне «Бухта Казачья» проживают семьи военнослужащих части морской пехоты Черноморского флота РФ) и на завершение разработки детального плана застройки территории бухты Казачьей.

В соответствии с межправительственным соглашением об участии РФ в социально-экономическом развития Севастополя и других мест базирования ЧФ на территории Украины, в 2010 году в севастопольский бюджет должны были поступить от России 38,3 млн. грн.

Предполагается, что в 2011 году по этой линии город получит 41 млн. 242 тыс. грн.