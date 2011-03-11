Социологи составили портрет среднестатистического украинца

Данные первого панъевропейского исследования ценностей разных народов Европы показывает среднего украинца как инфантильного, зацикленного на материальных ценностях индивидуума, неспособного радоваться жизни. Всему виной - советское прошлое и бедное настоящее, пишет "Корреспондент".

Когда австрийцу Отто Шайберу, проработавшему в Киеве более двух лет финансовым директором филиала одной из международных телекоммуникационных компаний, его киевские руководители выделили в качестве служебной машины огромный дорогой внедорожник Chevrolet Suburban, он был слегка шокирован.

"Когда понял, что расходы для фирмы по оплате моего топлива будут чрезмерными, то попросил поменять его на автомобиль покомпактнее, - рассказывает иностранец. - Когда озвучил свою просьбу, я видел недоумение на лицах украинских коллег, сплошь приезжавших к офису на очень больших машинах. Для них это [просьба Шайбера] было сродни некой самоинициированной потери статуса - в их понимании что-то унизительное".

Стремление среднего украинца, а также близких ему по менталитету выходцев из бывшего СССР выглядеть лучше, чем они могут себе позволить, и озабоченность материальным благосостоянием и статусом - первое, что бросается в глаза приезжим европейцам.

Это подтверждают и результаты исследования 2010 года "Базовые ценности россиян в европейском контексте", в рамках которого сотрудники Института социологии Российской академии наук Владимир Магун и Максим Руднев по восьми параметрам проанализировали ценности граждан 25 стран Старого Света, включая украинцев. Работа проводилась совместно с проектом Европейское социальное исследование - многолетним сравнительным анализом изменения установок, взглядов, ценностей и поведения населения Европы.

"Украина значительно опережает остальные страны [Европы] по тому компоненту, где в фокусе - богатство и власть над людьми, но не демонстрация своих способностей", - констатирует Магун, добавляя, что похожие результаты в этой дисциплине, правда, показали и его соотечественники. Лидируют же в этом компоненте литовцы.

К главной черте типичного украинца исследователи добавляют еще несколько - озабоченность собственной безопасностью, неумение самостоятельно принимать решения, настороженное отношение к переменам, слабовыраженное стремление радоваться жизни. Все они, по мнению аналитиков, порождены главным образом одним обстоятельством - неуверенностью в завтрашнем дне.

В этом граждане Украины радикально отличаются от жителей большинства европейских стран с многолетней демократией, низким индексом коррумпированности органов управления и стабильной экономикой - к примеру, от скандинавских государств Дании или Швеции и стран северо-запада континента, таких как Голландия, Бельгия, Франция и Германия.

Тот факт, что для осознания собственной состоятельности украинцам необходимо состояние, подтверждают и данные соцопроса экспертно-коммуникационной группы Gorshenin Group, где первым номером в шкале ценностей 72,4% соотечественников видят материальную обеспеченность.

"Корреспондент" пишет: результаты исследований свидетельствуют, что соотечественники оказываются на полюсах, противоположных всей Европе, чаще всего в компании со своими бывшими соседями по соцлагерю, а совместное социалистическое прошлое во многом определяет их ментальные качества.