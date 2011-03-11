Химическое оружие в Черном море поищут еще три года

Крымские власти инициировали продление до 2014 года государственной программы поиска и обезвреживания остатков химического оружия, затопленных во время войн в морской экономической зоне, внутренних водах Украины, действие которой завершилось в прошлом году, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Константин БАХАРЕВ в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

«По программе было утилизировано 117 объектов, и это не весь объем работ. Понимая это, крымские власти обратились в МЧС с просьбой продлить программу. Министерство чрезвычайных ситуаций, являющееся госзаказчиком программы, нашу инициативу поддержало», - сказал он.

По словам БАХАРЕВА, программа действовала с 1996 года и была профинансирована на 55% (около 27 млн. грн.). Подготовлен проект решения Кабинета министров о продлении программы. Ее предлагается дофинансировать на недостающую сумму или большую при необходимости.

Крымский вице-спикер сообщил, что к утилизации химоружия планируется также привлечь Россию, Румынию, Болгарию. «Наследие Первой и Второй мировых войн рассредоточено по всему Черному морю, не только в территориальных водах Украины», - сказал он.