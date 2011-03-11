Казаки пошли под суд за обман 30 человек обещаниями дать землю

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению троих представителей казачьей общины в получении мошенническим путем 350 тысяч гривен с трех десятков человек за помощь в выделении земли в Симферопольском районе полуострова, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).

«Почти 350 тысяч гривен собрали с августа 2007 года по октябрь 2010 года с трех десятков граждан, которым за 700-2000 долларов предлагали землю. При этом к земельным участкам члены организованной преступной группы не имели никакого отношения», - говорится в пресс-релизе.

Название казачьей общины в сообщении надзорного ведомства не указано.