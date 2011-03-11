Голодная смерть 30 тысяч кур-несушек закончилась "уголовкой"

Милиция возбудила уголовное дело по факту гибели от голода почти 30 тысяч кур-несушек в птицеводческом хозяйстве в Красногвардейском районе Крыма, сообщила в пятницу пресс-служба крымской прокуратуры.

Куры, которых длительное время кормили лишь мраморной крошкой, погибли в феврале на ферме общества с ограниченной ответственностью «Баир». Всего на предприятии содержалось около 70 тысяч птиц.

Дело заведено по статье «жестокое обращение с животными», ее санкция - штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до 6 месяцев.

Руководитель и ветврач птицеводческого хозяйства, а также врач районной государственной ветбольницы привлечены к административной ответственности. На руководителя предприятия наложено административное взыскание за нарушение правил утилизации погибших птиц.

Надзорное ведомство Красногвардейского района внесло представление начальнику райуправления ветмедицины об устранении нарушений требований законодательства о ветеринарной медицине и привлечении к ответственности должностных лиц райгосветбольницы.