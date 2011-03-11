Госакты на землю хотят сделать платными

Государственное агентство земельных ресурсов Украины подготовило изменения в порядок финансирования бесплатного оформления и выдачи государственных актов на право собственности на землю, согласно которым планируется бесплатно выдавать госакты только социально незащищенным слоям населения, заявил заместитель председателя ведомства Николай КАЛЮЖНЫЙ на пресс-конференции в пятницу.

«Где-то 40 миллионов гривен у нас лежат на счетах институтов землеустройства, и мы принимаем заявки на работы по бесплатной выдаче государственных актов, но мы будем вносить изменения в порядок финансирования, чтобы не все имели возможность бесплатно получить государственные акты, а только социально незащищенные слои населения», - ответил он на вопрос УНИАН, предусмотрены ли в 2011 году средства на бесплатное оформление и выдачу госактов.

По словам КАЛЮЖНОГО, сегодня постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины» 2009 года все еще действует.

Вместе с тем, адвокат юрфирмы «Хасин и Дроздовский» Игорь ХАСИН ранее заявлял, что де-юре постановление действует, на практике же оно не работает в связи с отсутствием финансирования. По его словам, в территориальных управлениях земельных ресурсов гражданам, которые хотят оформить госакт, предлагают подписать договор с лицензированными организациями по землеустройству, в том числе с государственными, на платное предоставление таких услуг.

При оформлении госакта на право собственности на землю до сих пор требуют проект землеустройства, хотя по законодательству необходимо предоставить только техническую документацию. «Несколько тысяч гривен, в зависимости от места, нужно заплатить за проект землеустройства даже небольшого участка. К примеру, за разработку проекта землеустройства участка в 3 сотки вы должны заплатить 2,5-5 тысяч гривен», - отметил ХАСИН.