Украине по силам построить за 10 лет лишь 4 корвета

Украина до 2021 года может построить только 4 корабля класса "корвет" для своих Военно-морских сил, говорится в концепции государственной целевой оборонной программы строительства корветов.

Документ, рассчитанный на 2011-2021 годы, утвержден распоряжением Кабинета министров Украины на этой неделе.

Объем финансирования программы - 16,22 млрд. гривен бюджетных средств.

В концепции сказано, что для обеспечения национальной безопасности и защиты интересов Украины на море необходимо построить 10 корветов, однако, "учитывая ресурсные возможности государства на период до 2021 года, признано реальным проектирование и строительство только 4 кораблей".

Кабмин поручил Министерству обороны вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти в четырехмесячный срок разработать и подать на утверждение правительства проект государственной программы строительства корветов.

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ в ноябре 2010 года заявил, что госпрограмма создания корветов для ВМС нуждается в пересмотре, потому что разрабатывалась под "натовское оружие".