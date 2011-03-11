Загрязнение химикатами Черному морю не угрожает - премьер Крыма

Публикации ряда средств массовой информации о том, что экологической системе Черного моря угрожают затопленные в море контейнеры с химикатами, не соответствуют действительности и являются элементом пиар-кампании, направленной на снижение количества приезжающих на полуостров туристов, заявил председатель крымского правительства Василий ДЖАРТЫ.

«Заявляю, как руководитель: нет никаких сигналов, никаких документов, подтверждающих, что экологической безопасности Крыма что-то угрожает. Однозначно, это пиар-кампания», - сказал ДЖАРТЫ в эфире «5 канала», сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Пресс-служба напоминает, что в феврале и марте в ряде украинских и российских СМИ появилась информация о якобы существующей угрозе разгерметизации контейнеров с химическими веществами, затопленных в Черном море в годы Великой Отечественной войны. В ряде сообщений утверждалось, что токсичные вещества уже просачиваются в море и загрязняют воду.

«Мне непонятно, почему это делают, и непонятно, почему на телевидении другого государства выступают украинцы, почему они говорят о своей стране, о Крыме, такие не имеющие никаких подтверждений вещи. Это, безусловно, дестабилизирует ситуацию в сфере туризма. Жаль, что люди, пытающиеся представлять Украину на международном уровне, в том числе, депутаты Верховной Рады, делают такие заявления», - сказал ДЖАРТЫ.