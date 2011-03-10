Спикер Крыма предлагает отелям снижать цены зимой

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ предлагает увеличить поток российских туристов в регионе за счет снижения зимой стоимости услуг в пансионатах до стоимости услуг в заведениях уровня две "звезды", сообщил пресс-центр крымского парламента.

"Спикер подчеркнул, что увеличить поток туристов в автономию можно за счет отдыхающих из России, в том числе из ее северных регионов. По его словам, для этого необходимо зимой снизить стоимость услуг в отелях и пансионатах до уровня 2-х "звезд". Кроме того, необходимо создать выгодные условия для привлечения в Крым крупных отельных сетей", - говорится в пресс-релизе.

КОНСТАНТИНОВ отметил, что в межсезонье пансионаты, отели и здравницы Крыма пустуют, из-за чего по итогам года они практически не имеют прибыли, а среднегодовая зарплата в отрасли оказывается низкой.

Спикер Крыма заявил, что сегодня необходимо развивать новую стратегию крымского туризма, поскольку возможности "стандартного отдыха, формировавшегося многие годы, уже практически исчерпаны".

По его словам, необходим комплексный подход к развитию инфраструктуры курортных регионов с привлечением инвестиций.

КОНСТАНТИНОВ отметил, что с учетом ситуации на Ближнем Востоке в 2011 году Крым может рассчитывать на увеличение потока отдыхающих, однако главной задачей сегодня является выход курортного сезона за рамки летних месяцев.

Напомним, Министерство курортов и туризма Крыма прогнозирует увеличение турпотока в регионе в курортном сезоне 2011 года на 15% - до 6,58 млн. человек по сравнению с 2010 годом.