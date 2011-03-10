Севастополю не хватает терапевтов

В Севастополе средняя укомплектованность участковыми терапевтами и врачами скорой помощи составляет 55%, сообщил начальник управления здравоохранения Севастопольской городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ в эфире региональной ТРК.

В частности, по его словам, в городе средняя укомплектованность врачами по всем специальностям - 70,8%, врачами-лаборантами - 14%, а участковыми терапевтам и врачами скорой помощи - 55%. «Это говорит о том, что у нас на два участка остался практически один участковый терапевт. Проблема нехватки врачей стоит очень остро», - подчеркнул ПОЛОГОВ.

При этом он отметил, что проблема нехватки врачей в первую очередь обусловлена крайне низкой социальной защищенностью врача общей практики, врача-терапевта.

«Низкая зарплата, отсутствие реальных перспектив на получение жилья отпугивают молодежь. В результате среди участковых врачей укомплектованность - 55%. Половина из них - люди пенсионного возраста. Региональная надбавка к зарплате участковых терапевтов на 10% результатов не дала. Люди к нам не идут», - констатировал ПОЛОГОВ.