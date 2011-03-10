Театральная весна пришла в "Артек"

Первая смена 2011 года стартовала в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым), ее участниками станут 1800 юных украинцев. Смена посвящена театральному искусству, сообщила в четверг пресс-служба «Артека».

«За три недели смены "Театральная весна "Артека" каждый ребенок получит возможность выразить себя на театральной площадке в самих разных, больших и маленьких, ролях, сможет фантазировать, выдумывать, создавать, исследовать», - говорится в пресс-релизе.

Театр, его история, актерское мастерство будут главными темами игр и викторин. Так, детей ждут «Театральный маскарад», академия театрального мастерства «Секрет Мельпомены», день творчества «Калейдоскоп талантов», посвященные народным традициям и обычаям театральные вечера-беседы «Украина моя», викторина «Крым литературный и театральный» и многое другое.

21 марта, во всемирный день поэзии, в «Артеке» пройдет конкурс поэзии «Поэтический океан», а 27 марта, в международный день театра, «артековцы» станут участниками театрального фестиваля «Это чудо дивное театр».

Детей будут принимать лагеря «Морской», «Янтарный», «Хрустальный» и «Лазурный».

Напомним, пресс-служба лагеря в феврале сообщила, что в госбюджете этого года заложено более 100 млн. грн. на оздоровление украинских детей в «Артеке».

«Артек» открыт в 1925 году.