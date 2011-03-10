Милиция высчитала средний размер взятки в Украине в 2011

Общая сумма полученных в январе-феврале 2011 года чиновниками в Украине взяток составила более 12,6 млн. грн., сообщил заместитель начальника антикоррупционного бюро главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Олег БЕХ на брифинге в четверг.

По его словам, средняя сумма взятки - 177 тыс. грн.

БЕХ сообщил, что самая крупная сумма взятки, которую вымогали чиновники, составляет 8 млн. грн.

Он отметил, что взяточничество остается самым распространенным из всех коррупционных преступлений.

По словам БЕХА, таких преступлений за январь-февраль задокументировано больше на 60%, чем за аналогичный период 2010 года.