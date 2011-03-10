Легковушка грохнулась с моста на поезд в Керчи - 2 раненых (фото)
11:59, 10 марта 2011Крым
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Иномарка всмятку
Легковой автомобиль упал с моста на груженый углем стоячий железнодорожный вагон, а затем - на пути в ночь на четверг в Керчи, водитель и пассажир получили многочисленные травмы и госпитализированы в больницу, сообщил УНИАН по телефону сотрудник керченского управления ГАИ.
31-летний водитель легковушки пострадал больше 28-летнего пассажира.
Машина «Субару» искорежена. «Аккумулятор автомобиля лежал на мосту, а сама машина - под мостом», - сказал сотрудник ГАИ.
Причину аварии устанавливает следствие.
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