Легковушка грохнулась с моста на поезд в Керчи - 2 раненых (фото)

Легковой автомобиль упал с моста на груженый углем стоячий железнодорожный вагон, а затем - на пути в ночь на четверг в Керчи, водитель и пассажир получили многочисленные травмы и госпитализированы в больницу, сообщил УНИАН по телефону сотрудник керченского управления ГАИ.

31-летний водитель легковушки пострадал больше 28-летнего пассажира.

Машина «Субару» искорежена. «Аккумулятор автомобиля лежал на мосту, а сама машина - под мостом», - сказал сотрудник ГАИ.

Причину аварии устанавливает следствие.

Фото ГАИ Крыма