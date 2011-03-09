Майор милиции заработал дело за помощь контрабандисту

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении инспектора линейного отдела милиции в международном аэропорте «Симферополь», который помог иностранцу в перемещении контрабанды и неуплате 400 тыс. грн. таможенных платежей, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.

«Страж порядка провел иностранца мимо таможенного контроля, чем помог незаконно переместить через границу товар. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 400 тысяч гривен», - говорится в пресс-релизе.

Майору милиции инкриминируется злоупотребление служебным положением.

В отношении нарушителя таможенных правил заведено дело по статье «контрабанда».

Расследование поручено крымскому управлению службы безопасности Украины.