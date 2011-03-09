Создание курорта в Балаклаве обойдется в $1 миллиард

Группа компаний «Смарт-холдинг» планирует инвестировать около 1 млрд. долл. в строительство круглогодичного курорта Balaklava Green в зоне некультивированных территорий Балаклавского рудоуправления (Балаклава, Крым), сообщила пресс-служба компании.

Проект создан на принципах «зеленого» (экологического) девелопмента и будет реализован на территории четырех карьеров Балаклавского рудоуправления (Таврос, Псилерахи, Кадыкой и Гасфорт) общей площадью 750 га.

В частности, на территории участка Таврос предполагается создание общественной зоны с ресторанами, кафе, кинотеатрами, туристическими и спортивными объектами. Здесь же планируется построить самый большой в Восточной Европе аквапарк (60 тыс. кв. м), спортивный комплекс с олимпийским бассейном, океанариум. Кроме того, в планы входит строительство Дворца Крымского вина и Музея истории и культуры Балаклавы.

Территория Гасфорта ориентирована на строительство спортивных объектов и жилья. В частности, здесь будет построена многофункциональная крытая спортивная и концертная арена на 15 тыс. мест. А также 600 коттеджей, отели, мотель, кемпинг.

Участок Кадыкой ориентирован на строительство лечебных и рекреационных комплексов, которые будут работать круглый год. Инфраструктура этого участка будет включать санатории, SPA, теннисные корты.

Рекультивация участка Псилерахи предполагает создание парковой и пляжной зон. Помимо этого, планируется строительство трех-четырех гостиниц категорий 4-5 звезд, а также индивидуальных коттеджей и апартаментов.

Проект разделен на четыре очереди, всего на территории курорта предусмотрено строительство порядка 22 гостиниц, санаториев, мотелей и кемпингов общей площадью 210 тыс. кв. м (на 3,5 тыс. номеров). Проект предполагает строительство коттеджей, таун-хаусов и апартаментов (порядка 500 тыс. кв. м жилья), а также супермаркетов, магазинов и 90 ресторанов и кафе (134,9 тыс. кв. м). На территории более 120 га будет созданы ландшафтные парки.

«Развитие курорта в Балаклаве - это долгосрочный проект, рассчитанный на поэтапное развитие в течение 15 лет. Балаклавское рудоуправление будет постепенно прекращать добычу известняка на месторождениях и одновременно проводить подготовительные и строительные работы. В рамках проекта будет проведена рекультивация 750 га карьеров», - сказал директор по проектам недвижимости компании «Смарт-холдинг» Сергей ОВЧИННИКОВ.

Девелопером проекта выступает компания «Стокман», проектировщиком - компании Jerde Partnership и «Проектные системы». В 2011 году начаты работы по планированию ландшафта территории и разработке проектов застройки.

Группа компаний «Смарт-холдинг» является одной из крупнейших и диверсифицированных групп компаний в Украине. Она инвестирует в развитие проектов в различных отраслях, в том числе в горно-металлургическом комплексе и добыче нерудных материалов. Крупнейшая стратегическая инвестиция группы компаний «Смарт-холдинг» - 25% акций «Метинвеста», международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы, объединяющей 27 предприятий в Европе и США.