197-летие Кобзаря отметили в Крыму

Торжественным возложением цветов к памятнику украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко, отметили в среду в Симферополе 197-летие со дня его рождения, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«Наследие Тараса Шевченко объединяет украинское общество. На украинском и русском языках он писал о своей любви к Украине. Через все творчество Кобзаря проходит дух свободы и справедливости. Нынешние и будущие поколения должны этот дух впитывать и учиться у этого великого человека», - сказал первый вице-премьер крымского правительства Павел БУРЛАКОВ.

Помимо членов Совмина Крыма, в церемонии приняли участие вице-спикер крымского парламента Григорий ИОФФЕ, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Виктор ПЛАКИДА, мэр Симферополя Виктор АГЕЕВ, представители общественных организаций.