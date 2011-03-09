Марафонец проплыл 6 километров в ледяной воде ради женщин

Пловец-марафонец Олег СОФЯНИК совершил в ледяной воде заплыв на дистанцию шесть километров в Севастопольской бухте 8 марта, посвятив его международному женскому дню.

СОФЯНИК стартовал в 8.46 и финишировал в 12.11.

Он сообщил журналистам, что плыть было достаточно тяжело, поскольку дул сильный северо-восточный ветер, а температура воды составляла около 5 градусов тепла, температура воздуха - около нуля.

Спортсмен почти всю дистанцию плыл кролем, часть - проходил брасом. Его постоянно сносило течением.

Сопровождение на лодке во время заплыва обеспечивал президент севастопольского клуба зимнего плавания Валерий ВЕСЕЛОВ.

СОФЯНИК планирует осуществить в марте суперзаплыв через Южно-Китайское море.