Марафонец проплыл 6 километров в ледяной воде ради женщин
13:59, 09 марта 2011Крым
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Софяника постоянно сносило течением
Пловец-марафонец Олег СОФЯНИК совершил в ледяной воде заплыв на дистанцию шесть километров в Севастопольской бухте 8 марта, посвятив его международному женскому дню.
СОФЯНИК стартовал в 8.46 и финишировал в 12.11.
Он сообщил журналистам, что плыть было достаточно тяжело, поскольку дул сильный северо-восточный ветер, а температура воды составляла около 5 градусов тепла, температура воздуха - около нуля.
Спортсмен почти всю дистанцию плыл кролем, часть - проходил брасом. Его постоянно сносило течением.
Сопровождение на лодке во время заплыва обеспечивал президент севастопольского клуба зимнего плавания Валерий ВЕСЕЛОВ.
СОФЯНИК планирует осуществить в марте суперзаплыв через Южно-Китайское море.
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