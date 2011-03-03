Корабли ЧФ России с морпехами к берегам Ливии не собираются

Официальный представитель Черноморского флота РФ Вячеслав Трухачев опроверг сообщения украинских СМИ о том, что Россия направит к ливийским берегам корабли с морскими пехотинцами на борту.

«Такая задача перед флотом не ставилась», - сказал офицер.

Ранее источник в дипломатических кругах распространил информацию о том, что в Средиземное море вскоре выйдут два корабля ЧФ РФ с 250 морпехами на борту.

К побережью Ливии уже идут американские, британские и немецкие боевые корабли. Самым мощным из них является авианосец ВМС США «Энтерпрайз».

Присутствие боевых кораблей стран НАТО неподалеку от берегов Ливии может объясняться тем, что альянс всерьез рассматривает возможность установления над этой страной зоны, запретной для полетов боевой авиации.

С просьбой установить такой режим к международному сообществу обратился собранный в Бенгази Национальный совет - орган, осуществляющий руководство районами Ливии, освобожденными от власти полковника Муаммара Каддафи.

В последние дни верные ему войска атаковали повстанцев в районе городка Брега, где расположен второй по значимости нефтеперевалочный порт Ливии. Оппозиционерам удалось отбить атаку, хотя Каддафи применил против них боевую авиацию.

По материалам РИА «Новости»,ForUM