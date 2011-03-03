В Севастополе "заминировали" рынок

Сотрудники милиции разыскивают мужчину, который в четверг совершил заведомо ложное сообщение о минировании торгового места на центральном рынке Севастополя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

В 12.45 в дежурную часть милиции позвонил неизвестный и сообщил о минировании. На рынок выехали руководство севастопольской милиции, следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы и Министерства чрезвычайных ситуаций.

Проведен осмотр торговой "точки". Взрывчатка не обнаружена.

"Телефонный террорист" потревожил 50 милиционеров и 22 сотрудника МЧС.