Пресс-конференция о мероприятиях к 8 Марта и Масленице
16:58, 03 марта 2011Крым
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4 марта - 11.00. Пресс-конференция, посвященная проводимым на территории Добровской долины и посвященных 8 Марта и Масленице мероприятиям.
В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Добровского сельского совета Владимир Хмелевский и директор Дома культуры села Перевальное Светлана Калисецкая.
Симферополь, ул. Горького, 5, пресс-центр Республиканского комитета по информации.
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