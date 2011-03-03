Пресс-конференция о мероприятиях к 8 Марта и Масленице

4 марта - 11.00. Пресс-конференция, посвященная проводимым на территории Добровской долины и посвященных 8 Марта и Масленице мероприятиям. В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Добровского сельского совета Владимир Хмелевский и директор Дома культуры села Перевальное Светлана Калисецкая. Симферополь, ул. Горького, 5, пресс-центр Республиканского комитета по информации.

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