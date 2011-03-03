БЮТ увидел коррупцию в страховке детей "Артека" у Тигипко

Получение страховой компанией ТАС государственного заказа более чем на 1 миллион гривен дает основания подозревать ее фактического владельца - вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО - в злоупотреблении служебным положением, заявил член парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» Остап СЕМЕРАК.

«Очевиден конфликт интересов, и есть достаточно оснований для предположения, что вице-премьер не смог удержаться от искушения использовать свои властные полномочия в интересах собственного бизнеса. Эта сделка пахнет коррупцией, и она должна была бы стать предметом рассмотрения генеральной прокуратурой», - заявил министр оппозиционного правительства по вопросам молодежи, туризма, спорта, комментируя информацию портала госзакупок о том, что международный детский центр «Артек» заказал у компании ТАС услуги по страхованию здоровья 34 тысяч 543 детей, которые приезжают на отдых. Соглашение подписано 22 февраля. Согласно договору, ТАС получит 1175152 гривен.

По словам СЕМЕРАКА, «конфликт интересов - это привычная ситуация для Сергея ТИГИПКО: бизнес-группа ТАС мешала ему работать в государственной должности и в 2004 году, когда он возглавлял Национальный банк».