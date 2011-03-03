Скандал вокруг "Черноморки": Тимошенко воюет с Нацсоветом

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отвергает обвинения в неправомерном лишении лицензий "Черноморской телерадиокомпании".

"Обращаемся к лидерам оппозиции - не манипулировать фактами и не создавать из упрямых нарушителей украинского законодательства оппозиционных борцов за свободу слова. Национальный совет действует в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в заявлении Нацсовета.

Лидера партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО в четверг написала на своей странице в Twitter: "Первая новость с утра: у крупнейшего крымского TV-канала ”Черноморка”, который говорит правду, отняли лицензию. Команду дал ЯНУКОВИЧ".

Нацсовет подчеркивает, что ООО "Черноморская телерадиокомпания" систематически нарушала действующие нормы законодательства и условия собственных лицензий, за что имела 3 предупреждения совета.

Учреждение напоминает, что согласно закону "О телевидении и радиовещании" Национальный совет принимает решение об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание при условии, если в "течение действия лицензии лицензиат нарушал условия лицензии и требования действующего законодательства. Эти нарушения должны быть подтверждены решениями и санкциями Национального совета, не отмененными в определенном законодательством порядке, или соответствующими судебными решениями".

Также Нацсовет обращает внимание на то, что ЧТРК продолжает работать, поскольку лицензия, срок действия которой совет не продлил, касается лишь трех населенных пунктов, а именно: Новая Петровка, Советский, Черноморское. Телерадиоорганизация имеет сеть из 17 частот по всему крымскому региону, ее лицензия действует до 25 октября 2015 года.

Нацсовет заявляет, что ЧТРК во время конкурса на вещание будет иметь приоритетное право.