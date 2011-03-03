Севастополь угостит чаем из пушек 10 тысяч человек

Установление рекорда Украины по массовому чаепитию ожидается в Севастополе на праздник Масленицы - запланировано угостить чаем с медом 10 тысяч человек. На протяжении шести часов чай будут разливать из двух жаровых самоваров в виде пушек, они каждый час будут производить выстрелы.

Праздник проводов зимы состоится на Приморском бульваре 6 марта. Планируется, что в полдень его откроют председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ, представители командований флотов Украины и России, торговой марки «Казацкий мед», которая подала заявку на рекорд в национальный проект «Книга рекордов Украины».

Мероприятие будут сопровождать спортивные соревнования, конкурсы, вручение призов и концертная программа с участием музыкантов флотов Украины и России.

Вечером, в 18 часов, возле дворца детского и юношеского творчества состоится пиротехническая инсталляция, а в 20 часов на его здании на протяжении 12 минут можно будет наблюдать свето-проекционное 3D-шоу, во время которого условный ракетный крейсер даст залп в честь Масленицы.