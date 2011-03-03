У "Черноморки" забрали лицензию на вещание в 3 поселках

Депутат Верховной Рады Украины из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей СЕНЧЕНКО заявляет о давлении власти на телерадиокомпанию «Черноморская» (Крым).

«Вчера в стране начался очередной виток "укрепления" демократии и свободы слова. Национальный совет по телевидению и радиовещанию без каких бы то ни было законных оснований не продлил лицензию на вещание в трех пунктах для Черноморской телерадиокомпании. Это незаконное решение лишает эфира 5 сельских районов нашей страны», - заявил он в четверг на заседании парламента.

По словам СЕНЧЕНКО, телекомпания вещает в 27 населенных пунктах.

Он заявил, что вместе с решением о лишении лицензий было передано в суд уголовное дело относительно директора телекомпании Татьяны КРАСИКОВОЙ, в пятницу должно состояться первое заседание.

СЕНЧЕНКО обратился к депутатам разных фракций и журналистам поддержать телекомпанию.

Он также требует от генеральной прокуратуры осуществления контроля за соблюдением в Украине законности. По словам СЕНЧЕНКО, у генпрокурора есть все основания «вынести протест» по делу ЧТРК.

Спикер Рады Владимир ЛИТВИН заявил, что профильный комитет парламента должен разобраться в ситуации и предоставить информацию нардепам.