Что "съедает" пляжи Евпатории?

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ намерен инициировать проведение экспертизы для выяснения причин размытия пляжей Евпатории, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма автономии.

«Я не просто буду инициировать, я буду контролировать проведение экспертной оценки, чтобы выяснить причину размытия евпаторийских пляжей. Сегодня власть Крыма и государство в целом не может с одной стороны говорить о том, что мы хотим сделать Евпаторию мировой детской здравницей, и в то же время наши пляжи продолжают исчезать», - сказал крымский премьер на ХХ международной туристической выставке-ярмарке «Крым. Курорты. Туризм», которая открылась в среду в Ялте.

По его словам, если экспертиза покажет, что причиной размытия прибрежной полосы в Евпатории является добыча песка, то власти Крыма будут жестко на уровне президента Украины поднимать вопрос о приостановке добычи.

Напомним, ранее крымское правительство заявило о намерении обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой выделить 6 млн. грн. на укрепление и восстановление пляжной зоны Евпатории. В частности, на первом этапе планируется провести работы в районе центрального парка города - парка имени Фрунзе, а также реконструировать набережную имени Терешковой с прилегающим сквером имени Караева.

Крымские власти хотят привлечь к устранению проблемы размывания побережья научные институты, которые должны разработать план сохранения берега.