Крым получил 61 рогатого "Богдана"
Пресс-служба: контракт выполнен
Корпорация «Богдан» в полном объеме поставила в адрес республиканского предприятия «Крымтроллейбус» технику, предусмотренную контрактом, сообщил УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей КРАСУЛЯ.
«Все 61 троллейбус (31 - для эксплуатации в городе и 30 - для горной трассы) уже переданы КРПП «Крымтроллейбус». Большая часть из них уже ежедневно курсирует маршрутами», - сказал он.
В начале сентября 2010 года дочернее предприятие «Автосборочный завод №1» ПАО «АК «Богдан Моторс» было признано победителем тендера на поставку 61 троллейбуса для Крыма.
Контракт между корпорацией «Богдан» и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма заключен в конце октября 2010 года.
Корпорация «Богдан» имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных автобусопроизводителей.
«Крымтроллейбус» занимается пассажирскими перевозками на внутригородских маршрутах Симферополя и на междугородной трассе Симферополь - Алушта - Ялта. Троллейбусному предприятию Крыма более 50 лет.