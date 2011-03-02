Крым получил 61 рогатого "Богдана"

Корпорация «Богдан» в полном объеме поставила в адрес республиканского предприятия «Крымтроллейбус» технику, предусмотренную контрактом, сообщил УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей КРАСУЛЯ.

«Все 61 троллейбус (31 - для эксплуатации в городе и 30 - для горной трассы) уже переданы КРПП «Крымтроллейбус». Большая часть из них уже ежедневно курсирует маршрутами», - сказал он.

В начале сентября 2010 года дочернее предприятие «Автосборочный завод №1» ПАО «АК «Богдан Моторс» было признано победителем тендера на поставку 61 троллейбуса для Крыма.

Контракт между корпорацией «Богдан» и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма заключен в конце октября 2010 года.

Корпорация «Богдан» имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных автобусопроизводителей.

«Крымтроллейбус» занимается пассажирскими перевозками на внутригородских маршрутах Симферополя и на междугородной трассе Симферополь - Алушта - Ялта. Троллейбусному предприятию Крыма более 50 лет.