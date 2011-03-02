Азаров предлагает Литвину урегулировать деятельность крымского правительства

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять закон «О Совете министров Автономной республики Крым», в котором определяются полномочия, порядок формирования и деятельности крымского правительства, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Проект закона, который был разработан Минюстом по поручению президента, единогласно одобрен на заседании правительства в среду.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, разработка законопроекта обусловлена отсутствием в системе права Украины законодательного акта, задачей которого было бы унифицированное регулирование вопросов организации, полномочий, порядка формирования и деятельности Совмина Крыма.

Действующая нормативно-правовая база, которой определяются полномочия и порядок формирования и деятельности Совета министров Крыма, недостаточно регулирует его место в системе органов исполнительной власти автономии, порядок формирования, требования к членам, компетенцию этого органа.

В частности, частью второй статьи 38 Конституции Крыма закрепляются лишь общие вопросы компетенции Совмина в определенных сферах. При этом не разграничиваются полномочия правительства Крым на исполнительные полномочия (по вопросам, отнесенным Конституциями Украины и Крыма, законами Украины к самостоятельному ведению Автономной республики Крым), и государственные исполнительные функции и полномочия (делегированные в соответствии с законами Украины).

Законопроект предлагает урегулировать взаимоотношения Совмина и Кабмина, центральными органами исполнительной власти, Верховным советом Крыма, республиканскими органами исполнительной власти, расположенными на территории автономии районными государственными администрациями, органами местного самоуправления и их ассоциациями, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, организациями.

Проектом закона также предусматривается регламентация организации деятельности председателя Совета министров Крыма, его заместителей, руководителя аппарата, порядка проведения заседаний, статуса аппарата, требований к актам, финансирования, социального и другого обеспечения членов правительства.

По словам ЛАВРИНОВИЧА, в процессе подготовки законопроект был без замечаний согласован Совмином.