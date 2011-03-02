Грач готов в суде предъявить доказательства коррупции в КПУ

Внефракционный депутат Верховной Рады, бывший член Коммунистической партии Украины, а теперь лидер Компартии рабочих и селян Леонид ГРАЧ заявляет, что готов в суде предъявить доказательства коррупции в КПУ.

«Пожалуйста, я хотел бы, чтобы это (судебное разбирательство) состоялось, потому что оппортунизм нужно разоблачить», - сказал ГРАЧ в среду на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, имеются ли у него веские доказательства коррупционного сотрудничества руководства КПУ с представителями власти и готов ли он их публично предъявить.

ГРАЧ напомнил, что лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО заявлял о намерении подать на него в суд за такие обвинения.

При этом экс-лидер крымских коммунистов предупредил, что предоставленные им доказательства будут касаться обеих сторон: как тех, кто брал взятки в разном виде, так и тех, кто их давал.

«Идите в суд, и я предъявлю эти документы», - добавил ГРАЧ.

Президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года исключил ГРАЧА, который руководил крымским республиканским комитетом КПУ с сентября 1993 года, из партии и фракции в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома. ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

КПРС 27 февраля избрала председателем совета партии Леонида ГРАЧА вместо Александра ЯКОВЕНКО.